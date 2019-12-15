تقليل الاكتئاب والحماية من السكري.. تعرف على أهم فوائد المشي

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يعتبر المشي من أهم أنواع الرياضة التي تقدم لك الكثير من المميزات الصحية التي يُمكن أن يوفرها لك مشي لمدة 30 دقيقة يومياً.

إن المشي من الرياضات السهلة التي يُمكن أن يقوم بها أي إنسان ويُحقق المشي الكثير من الفوائد الرائعة للجسم، وقد نشر الحساب الرسمي لصحة المدينة المنورة مقطعاً صوتياً عن فوائد المشي للإنسان.

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وتمثلت أهم هذه الفوائد في تقوية عظام الجسم التي نحركها جميعها أثناء المشي ويعمل أيضاً على تحقيق مرونة كبيرة في مفاصل الجسم ويعمل كذلك على تقوية العضلات.

كما يعمل المشي اليومي لمدة 30 دقيقة على حرق السعرات الحرارية الموجودة بالجسم، ويعمل على تحسين المزاج والحد القلق والتوتر الذي يُعاني منه الإنسان، وكذلك يُسهم في التخفيف من الاكتئاب.

ولا تكتفي رياضة المشي بتحقيق هذه الفوائد للجسم وإنما تعمل على التخلص من الكوليسترول الضار للجسم وتعمل على ضبط الوزن في حالة مداومة الشخص على ممارستها بشكل يومي.

وتجدر الإشارة إلى أن فوائد المشي تزداد كلما ازدادت المسافة التي تحرص على مشيها يومياً ومن أهم الفوائد التي يُمكن الحصول عليها من المشي هي وقاية الجسم من بعض الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

