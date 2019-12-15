تحذيرات من مخالفات للذوق العام بسبب «سوء النية»

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كشفت مستشارة قانونية، أمس السبت، عن بعض المخالفات الخاصة بالذوق العام والتي قد لا يلقي لها الكثيرون بالًا، مثل

مخالفة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من مالكها، خصوصا أن البعض يصطحب الحيوانات إلى الأماكن العامة ما يعرضه للعقوبة.

وحذرت القانونية، من المخالفات التي يتم ارتكابها جهلا في مواقع التنزه كإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها؛ فضلًا عن رفع صوت الموسيقى وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة مسبقة من الجهات الرسمية.

وكفل النظام الحق للجميع ما استوجب ضرورة التقدم لجهات الاختصاص للحصول على موافقة لرفع صوت الموسيقى في الأفراح والاحتفالات وغيرهما من المناسبات، بينما في حال مخالفة لائحة الذوق العام توقع غرامة مالية تتراوح بين 500 – 1000 ريال على المخالف.

