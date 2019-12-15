“آه يا هوا وتراب الرياض”.. تركي آل الشيخ يعود للمملكة

︎ : . عاد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أمس (السبت) إلى العاصمة الرياض، قادماً من خارج المملكة. وعبّر آل الشيخ عن سعادته بعودته للوطن بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال فيها: “الحمد لله الرياض اخيراً.. آه يا هوا وتراب الرياض”. وكان آل الشيخ قد غادر المملكة قبل نحو أسبوعين، وذكرت مصادر وقتها أنه سافر إلى خارج المملكة لإجراء فحوصات طبية





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