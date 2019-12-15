

كامبالا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

أجرى الرئيس الأوغندي يويري موسفيني اليوم تعديلات وزارية باستبعاد بعض الوزراء و تعيين آخرين.

وأوضح الرئيس موسفيني في بيان أنه احتفظ بأغلب المسؤولين من بينهم نائب الرئيس ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية. كما حوّل بعض الوزراء لتولي حقائب وزارية أخرى.

و أنهى الرئيس مهام كاهيندا أوتافير كوزير للعدل و الشؤون الدستورية و عينه وزيرا لشؤون أفريقيا الشرقية. و تولى افريم كامانتو منصب وزير العدل لكن بعدما تخلى عن منصب وزير السياحة.

وغيّر الرئيس موسفيني وزير الطاقة و المناجم ، وزير الجماعات المحلية ، وزير الأشغال العمومية ، وزير الأرض و الإسكان و العمران.

كما غيّر وزير تساوي الأجناس ، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير الإعلام ، وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .

و يأتي التعديل الوزاري في وقت يستعد فيه الرئيس موسفيني لانتخابات 2021 .

// انتهى //

04:00ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الأوغندي يجري تعديلات وزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.