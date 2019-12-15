السعودية اليوم / بوركينافاسو توقع على شراء طائرة نقل عسكرية



واغادوغو 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

وقعت وزارة الدفاع في بوركينافاسو اتفاقًا يقضي بشرائها طائرة نقل عسكرية من طراز "إيرباص C295" لتعزيز قدراتها في مجال النقل العسكري.

وبحسب شركة "أيرباص" فإن طائرة النقل التي طلبت بوركينافاسو شرائها مناسبة بشكل خاص للمهام التي تتم في الظروف القاسية خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء، مضيفة أن C295 هي الطائرة المثالية لمواجهة الظروف المناخية في بوركينا فاسو.

وقال مدير التسويق والمبيعات في الشركة بيرنهارد برينير إنه "بطلب كل من الجزائر، ومصر، وغانا، ومالي، وساحل العاج، وبوركينافاسو، C295، فإنها تصبح طائرة النقل في القرن 21 بإفريقيا، حيث توجد 36 طائرة من هذا الطراز بالخدمة".

وتواجه بوركينافاسو هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2015، وقد شهدت مؤخرًا سلسلة هجمات خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

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03:12ت م

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