السعودية اليوم / جماعة مسلحة تقتل 4 رهائن خُطفوا في نيجيريا



أبوجا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 واس

قالت منظمة مساعدات دولية إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت مجموعة من موظفي الإغاثة بشمال شرق نيجيريا خلال شهر يوليو الماضي، أعلنت أنها قتلت أربع رهائن.

وأضافت "منظمة العمل ضد الجوع"، أنها تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة.

وخطفت الجماعة المسلحة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا حيث ينشط متشددون.

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