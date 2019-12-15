شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القطاع الرياضي يحظى بدعم غير محدود وحقق قفزات نوعية والان نبدء بالتفاصيل

توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس السبت، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الفائزين الأوائل بألقاب الفئات الذين شاركوا في رالي الشرقية، الذي يشكل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا، عبدالله باخشب، المشرف العام للراليات في المملكة، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة «أم بي سي» الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وذلك على شاطئ نصف القمر في مدينة الظهران.

ونوه سمو أمير الشرقية بما بحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله-، ما أسهم في تحقيقه قفزات نوعية، واستقطاب مشاركات عالمية، مبينا سموه أن بطولة رالي المملكة، والتنظيم المميز لها، تأكيد لقدرة المملكة على استضافة وتنظيم بطولات دولية بمعايير احترافية، مباركا سموه لمنسوبي رياضات السيارات والدراجات نجاح هذه البطولة، مشيرا لقدرة الشباب السعودي على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف الرياضات، مؤكدا أن رؤية المملكة ٢٠٣٠، فتحت آفاقا للقطاع الرياضي، ومكنت الاتحادات المعنية من استضافة فعاليات ومناسبات رياضية متنوعة، والمملكة مقبلة على استضافة مناسبات عالمية، منها رالي دكار العالمي.

حيث حقق السائق السعودي يزيد الراجحي الفوز بلقب رالي الشرقية، ولقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية معا، وذلك أمام منافسه الرئيسي ياسر بن سعيدان، بينما واجه السائق الضيف كارلوس سايز الأب يزيد بقوة في هذه الجولة التي وصلت المنافسة بينهم إلى ذروتها في المرحلة الخامسة والأخيرة من هذا الرالي، المرشح أيضا للانضمام إلى كأس العالم للاتحاد الدولي للسيارات فئة «باها».

وسجل الراجحي في مرحلة أمس السبت، وطولها 171.25 كيلومتر، أسرع توقيت مع 1:08:56 ساعة، تلاه السائق الإسباني ساينز الأب بفارق 1:17 دقيقة، وهو ما كان كافيا للراجحي للفوز بلقب الرالي.

ولم يتخيل أحد أن تحقق بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية هذا النجاح الباهر في موسمها الأول، فهي لم تشكل فرصة للسائقين المحليين للمشاركة في بطولة تقدم راليات ومنافسات تشبههم وحسب، بل جذبت العديد من السائقين العرب والأجانب، ممن رأوا فيها فرصة سانحة لاختبار بعض مما قد يواجههم في رالي داكار 2020، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية يناير المقبل.

للأسف، حرمنا الحادث الذي تعرض له بن سعيدان من رؤية منافسة قوية وندية على لقب الرالي، والحمد لله خرج السائق السعودي وملاحه الروسي منه سالمين، لكن تكفل ساينز الأب بتقديم الإثارة اللازمة، إذ قررت لجنة الحكام تعديل وقته الذي سجله في مرحلة يوم الجمعة، وبالتالي تقدم الإسباني إلى صدارة الترتيب العام المؤقت أمام الراجحي، بفارق 3 ثوان فقط.

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انتظر السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي لليوم الأخير ليسجل توقيتا سريعا بما يكفي ليضمن له العتبة الأخيرة على منصة التتويج، حيث أنهى الرالي متقدما بفارق 3:43 دقيقة عن السعودي عيسى الدوسري، في حين احتل السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال المركز الخامس.

في فئة سيارات الإنتاج التجاري «تي 2»، ذهب لقب الرالي للسائق فرحان المحارب مع 4:30:31 ساعة، وأمام خالد الحمزاني ويوسف السويدي.

وذهب لقب فئة الشاحنات «تي 4» إلى السائق السعودي إبراهيم المهنا، المنافس الوحيد في هذه الفئة.

في فئة الدراجات النارية، فرض الدراج السعودي مشعل الغنيم اسمه فائزا بلقب هذه الفئة، مع تسجيله أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، 1:35:16 ساعة، وفوزه بلقب الرالي بفارق 6:14 دقيقة عن مواطنه حشيان الحشيان، وأكمل أنس الرهيني منصة التتويج، وأنهى فهد الحجاب الرالي رابعا أمام قتيبة الشريف.

بالانتقال لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كواد»، فاز الدراج السعودي عبدالمجيد الخليفي بلقب هذه الفئة بتوقيت إجمالي 5:07:39 ساعة، أمام سفيان العمر، الذي سجل أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، ورياض العريفان. وأكمل عبدالكريم الشقاوي وأحمد الحربي المراكز الخمسة الأولى.

يقام رالي الشرقية بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقا، السائق عبدالله باخشب، المشرف العام للراليات في المملكة، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات.