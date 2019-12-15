شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لوظائف جامعة الأمير سطام إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم الأحد، وحتى 24 ربيع الآخر، استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ» في عدد من التخصصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وكليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقعها.

ودعت الراغبين في شغل الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص كل متقدم.