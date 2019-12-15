شكرا لقرائتكم خبر عن التقديم لوظائف جامعة الأمير سطام إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الراغبين في شغل الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص كل متقدم.
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