شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بحثي بين الجامعات السعودية و«الفارابي» والان نبدء بالتفاصيل
وتناول د. آل الشيخ مع «موطانوف» خلال استقباله الوفد المرافق له في مكتبه بالرياض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في الجوانب العلمية والتعليمية والبحثية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بحثي بين الجامعات السعودية و«الفارابي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.