شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بحثي بين الجامعات السعودية و«الفارابي» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، مع رئيس الجامعة الكازاخية الوطنية «الفارابي» د. غاليمخاير موطانوف، تخصصات طلاب المنح الكازاخستانيين في المملكة، والتعاون في مجال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين جامعة الفارابي والجامعات السعودية.

وتناول د. آل الشيخ مع «موطانوف» خلال استقباله الوفد المرافق له في مكتبه بالرياض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في الجوانب العلمية والتعليمية والبحثية.