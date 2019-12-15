شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «تبون» بفوزه في انتخابات الرئاسة بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وكان خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-، قد بعث برقية تهنئة إلى عبدالمجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بوريس جونسون، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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