شكرا لقرائتكم خبر عن 984 بطانية وبساطا لنازحي «عمران» والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول، 783 بطانية و201 بساط على النازحين من محافظة عمران إلى محافظة الجوف، استفاد منها 4698 فردا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.