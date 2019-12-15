شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي. كما حضره من الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء إعجاز، وعدد من المسؤولين.
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