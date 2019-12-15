شكرا لقرائتكم خبر عن 5800 كرتون تمور من مركز الملك سلمان للسودان والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 2650 كرتونا من التمر في مدينة بور سودان وعدد من المحليات في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 13250 فردا، وتم توزيع 2300 كرتون من التمر في محليتي دار السلام والكومة وقرى «أم قديبوا، قوز بينا» في ولاية دارفور، استفاد منها 11500 فرد، كما تم توزيع 850 كرتونا من التمر في محلية الفولة في ولاية غرب كردفان، استفاد منها 4250 فردا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.
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