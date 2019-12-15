اخبار السعوديه

العيادات الطبية تخفف آلام المرضى في الخوخة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الطبية تخفف آلام المرضى في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال شهر في قسم الطوارئ 1.448مستفيدا، وعيادة الباطنية 741 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 116 شخصا، وعيادة التحصين 35 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 233 فردا، وعيادة الولادة 14 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 792 شخصا، وقسم النساء والولادة 396 امرأة.

كما تم إجراء الفحص المخبري لـ 2.548 مريضا، وصرف أدوية لـ 1.769مريضا، فيما استقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضا، بينما راجع 787 شخصا قسم الرعاية الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العيادات الطبية تخفف آلام المرضى في الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا