شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الطبية تخفف آلام المرضى في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل
كما تم إجراء الفحص المخبري لـ 2.548 مريضا، وصرف أدوية لـ 1.769مريضا، فيما استقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضا، بينما راجع 787 شخصا قسم الرعاية الصحية.
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