شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات الطبية تخفف آلام المرضى في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال شهر في قسم الطوارئ 1.448مستفيدا، وعيادة الباطنية 741 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 116 شخصا، وعيادة التحصين 35 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 233 فردا، وعيادة الولادة 14 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 792 شخصا، وقسم النساء والولادة 396 امرأة.

كما تم إجراء الفحص المخبري لـ 2.548 مريضا، وصرف أدوية لـ 1.769مريضا، فيما استقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضا، بينما راجع 787 شخصا قسم الرعاية الصحية.