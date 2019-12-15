شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الميت على الشهيدين «قيسي» و«محنشي» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وفي صامطة أدّى وكيل المحافظة موسى عواف، ورئيس مركز القفل نزار التركي، بعد صلاة عصر أمس الأول بجامع القفل بمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول يحيى علي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان. وقدم وكيل محافظة صامطة واجب العزاء، سائلا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
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