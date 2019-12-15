شكرا لقرائتكم خبر عن واجهات الشرقية البحرية مقصد المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

تشهد الحدائق والمتنزهات العامة بالمنطقة الشرقية توافدًا وإقبالًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين عقب تحسّن الأحوال الجوية، وتوقف هطول الأمطار.

ورصدت عدسة ”الخليج 365”، خلال جولة ميدانية، الزحام بالواجهات البحرية، وأظهرت الصور توافد العديد من الأهالي وزوار المنطقة بحثًا عن الترفيه والاستمتاع بمنظر البحر، وما يتوافر في الشاطئ من ألعاب للأطفال وغيرها من خدمات.

واكتظت المتنزهات بالزوار الذين جاءوا للاستمتاع بالجو اللطيف، مع القيام بالعديد من الفعاليات مثل مسابقة الدراجات النارية، واستعراض السيارات، وصيد الأسماك، وإقبال الأطفال على الألعاب وركوب الدراجات الهوائية.

ويُعدّ الساحل الشرقي من أهم الوجهات، التي يقصدها الزوار، سواء من الداخل أو من الدول الخليجية المجاورة، وتتزاحم قوارب صيد الأسماك كأشهر المهن التقليدية التي ما زال البعض يمارسها، حيث إن تاريخ الغوص واستخراج اللؤلؤ من أعماق الخليج ما زال حاضرًا في ذاكرة المنطقة، وبمجرد أن يتجه الزائر لإحدى الواجهات البحرية في المنطقة يجد الأماكن مجهزة.

وتمتلك المنطقة العديد من المقوّمات السياحية والمعالم الطبيعية، ومن أبرزها الواجهات البحرية التي أصبحت مقصدًا للكثيرين من داخل المملكة وخارجها، كما تشهد المنطقة إقبالًا كبيرًا؛ بسبب اعتدال الأجواء الذي يُعدّ عاملًا أساسيًا في استقطاب الزائرين، خاصة في الواجهة البحرية بالدمام، والتي تحتوي على ساحة للعروض تتضمن مسرحًا للأطفال وألعابًا هوائية.