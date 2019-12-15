شكرا لقرائتكم خبر عن 34 منشأة تغلقها «المخالفات» شهريا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
» رقابة مكثفة
وأشار وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، إلى تنفيذ 50 ألفا و950 جولة وزيارة ميدانية رقابية ضمن «حملة الرقابة البلدية» لعام 1440هـ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية، وحرص العاملون على متابعتها بشكل سليم، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.
» أفضل الخدمات
ونوه بأن الحملات تأتي ضمن الدور الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، إذ يتم رفع التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة من كل الفرق واللجان الرقابية المخصصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.
» تصحيح الأوضاع
وأكد سعي شؤون البلديات بالأمانة للحفاظ على الصحة العامة، من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.
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