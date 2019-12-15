طريق عقبة #الجوّة قحطان غير منار وينذر بحوادث!

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - سراة عبيدة

طالب عدد من سكان تهامة قحطان وسالكو طريق عقبة الجوّة، التي تربط مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، بإنارة الطريق المظلم الذي يهدد بوقوع حوادث مرورية متكررة.

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وقال مواطنون: إنه بالرغم من عدم ازدواجية طريق عقبة الجوّة وضيقه، إلا أنه يفتقد الإنارة، حيث إنه يتقاطع مع عدة أنفاق على طول امتداده، كما أن هذا الطريق يربط بين منطقة جازان ومنطقة عسير وكذلك منطقة نجران، ويعتبر شريانًا رئيسيًّا مهمًّا.

وأكدوا أن الطريق يسلكه مئات المسافرين يوميًّا، مطالبين الجهات المسؤولة بالعناية بهذا الطريق وإنارته وإنقاذه من الإهمال.

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