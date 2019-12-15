- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم طريق عقبة #الجوّة قحطان غير منار وينذر بحوادث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريق عقبة #الجوّة قحطان غير منار وينذر بحوادث!
يعتبر شريانًا رئيسيًّا مهمًّا بين المناطق
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - سراة عبيدة
طالب عدد من سكان تهامة قحطان وسالكو طريق عقبة الجوّة، التي تربط مركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، بإنارة الطريق المظلم الذي يهدد بوقوع حوادث مرورية متكررة.
وقال مواطنون: إنه بالرغم من عدم ازدواجية طريق عقبة الجوّة وضيقه، إلا أنه يفتقد الإنارة، حيث إنه يتقاطع مع عدة أنفاق على طول امتداده، كما أن هذا الطريق يربط بين منطقة جازان ومنطقة عسير وكذلك منطقة نجران، ويعتبر شريانًا رئيسيًّا مهمًّا.
وأكدوا أن الطريق يسلكه مئات المسافرين يوميًّا، مطالبين الجهات المسؤولة بالعناية بهذا الطريق وإنارته وإنقاذه من الإهمال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طريق عقبة #الجوّة قحطان غير منار وينذر بحوادث! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.