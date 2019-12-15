شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مهنئاً عبدالمجيد تبون: نتمنى لكم وللجزائر المزيد من التقدم والازدهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس (السبت) بعبدالمجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعبر خادم الحرمين، عن تمنياته الصادقة لعبدالمجيد تبون بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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بدوره، أعرب عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين بعث برقيتي تهنئة لكل من عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وبوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لهما، ولشعبي الجزائر الشقيق والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.