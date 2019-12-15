الرياض: القبض على لص المنازل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ضبطت الجهات المختصة في شرطة الرياض مواطناً متورطاً في ارتكاب جرائم عدة تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهم -في العقد الثالث من العمر- وضبط بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

ضبطت الجهات المختصة في شرطة الرياض مواطناً متورطاً في ارتكاب جرائم عدة تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها. وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهم -في العقد الثالث من العمر- وضبط بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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