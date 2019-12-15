شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بجامعة الأمير سطام.. التقديم اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السيح)

تستقبل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم (الأحد)، وحتى السبت القادم (24/‏4/‏1441)، طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ» في عدد من التخصصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف للتسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة المتوافقة مع تخصص كل متقدم.