شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: جانٍ يهدد معلمين بالسكين ويتلف إطارات مركباتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

شكا منسوبو مدرسة ابتدائية في الطائف من تعرض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قبل أحد الأشخاص، بسكين، أثناء الدخول الصباحي وفي الانصراف.

وفيما وصف قائد المدرسة، في خطاب رفعه للأمن والسلامة بإدارة تعليم الطائف، مرتكب الأمر بأنه «ليس في قواه العقلية»، طالب بآلية لحماية منسوبي المدرسة التي تضم 650 طالبا ومعلما، خوفا من امتداد الأذى لأي فرد. وحسب رواية عدد من المعلمين (تحتفظ "الخليج 365" بأسمائهم)، فإن المعتدي سبق أن طارد أحدهم بالسكين، ولولا احتماؤه بالمدرسة لحدث ما لا تحمد عقباه، لافتين إلى أن المعتدي يواصل تهديداته وتسبب في ضرر المركبات، ما يكبدهم خسائر كبيرة.