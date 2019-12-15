شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: «إعلام يفي بالطموح» لاستقطاب الموهوبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

وصف مدير إدارة الإعلام والاتصال في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص الطلاب والطالبات بمحور وحجر الزاوية لتنفيذ مبادرة «إعلام يفي بالطموح»، التي ستطلقها الإدارة قريبا، مشيرا إلى أن المبادرة في مخرجها النهائي ستسهم في تحقيق الغاية والهدف الأساسي في إيجاد وبناء جيل واعٍ قادر على التعبير عن ذاته وتطلعاته، ويمتلك القدرة على استشراف المستقبل، داعيا رؤساء ورئيسات الوحدات الإعلامية لتسخير الجهود لإنجاح إطلاقها في الميدان، متطلعا إلى نشر الثقافة الإعلامية بين الطلاب والطالبات وإعداد جيل بارع ومبدع في الإعلام والاتصال يعول عليه في إنتاج البرامج الإعلامية الهادفة بمهارات إعلامية تؤهلهم لنيل الريادة في المجال الإعلامي، مؤكدا أن تعليم الشرقية يمتلك قادة يديرون دفة العمل الإعلامي، ويستطيعون توجيه الخطاب الإعلامي بمحتواه المميز الذي يعبر عن حقيقة الميدان وما يدار داخله من صور إبداعية جميلة ورائعة.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته إدارة التعليم بين الفريق التنفيذي لمبادرة «إعلام يفي بالطموح» ورؤساء ورئيسات وحدات الإعلام والاتصال وعدد من المنسقين والمنسقات الإعلاميين في المكاتب ومنسوبات الإدارة، لمناقشة محاور المبادرة وآلية تطبيقها بالميدان التعليمي.

واستعرضت مشرفة الإعلام والاتصال بالإدارة ثريا العيسى دليل المبادرة، وأشارت إلى أنه يتضمن الرؤية والرسالة والفكرة والهدف العام، موضحة الأهداف التفصيلية لها التي سيتم من خلالها استقطاب الموهوبين والموهوبات في المدارس بمجال الإعلام والاتصال بكافة فروعه وفق شروط معينة للمرشحين والمرشحات.