شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تطبيقات إلكترونية تحقق جوائز «هاكثون مليون متطوع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

فازت 3 تطبيقات إلكترونية بجوائز ملتقى التطوع الأول الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار «هاكثون مليون متطوع»، واختتمت فعالياته أمس الأول بمشاركة نخبة من المبرمجين المميزين بالمجال التقني، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام.

وحقق تطبيق جود المركز الأول وحصل على جائزة بقيمة 30 ألف ريال، وفاز تطبيق سدم بالمركز الثاني وحصل على جائزة بقيمة 20 ألف ريال، فيما حل تطبيق فلنتير آب في المركز الثالث وحصل على 10 آلاف ريال. وتضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل والجلسات والشراكات المجتمعية، هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وتعزيز الجانب الفكري والإبداعي.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن المنطقة الشرقية حققت قفزة نوعية في العمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال نظير دعم ورعاية الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع الثالث، مشيراً إلى أن ملتقى التطوع الأول يأتي امتدادا لرؤية 2030 في المجال الاجتماعي وتحقيقا لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لمليون متطوع سنويا، مبينا أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة بعنوان «هاكثون مليون متطوع»، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني.