شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف زائر لـ «أيام سوق الحب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقطب مهرجان «أيام سوق الحب» الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار «قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك» ودشن فعالياته أمس وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، 14 ألف زائر استمتعوا بمحتويات المهرجان المختلفة.

وتجول المهندس الملا في مختلف الأركان الشعبية والمتحف التراثي وأركان الأسر المنتجة، وشاهد الفعاليات المتنوعة للتعريف بعبق الماضي وتراث المنطقة الشرقية.

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ويهدف المهرجان لإحياء موروث الأسواق الشعبية القديمة التي تجاوزت نشأتها نحو 60 عاماً، مستهدفاً في محطته الأولى سوق الحب بمدينة الدمام، فيما سيتجول المهرجان في العديد من المواقع بمختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن المهرجان يتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خصوصاً المملكة بشكل عام، إضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.

وأكد بأن مهرجان «أيام سوق الحب»، يعتبر بادرة من أجل الاحتفاء بالماضي العريق، لما لهذا السوق من أصالة واسم تاريخي، مشيراً إلى أن الفكرة بدأت من أمانة المنطقة ولجنة أصدقاء الأمانة، في حين جاءت بسرعة وببساطة، إلا أنه ستتم دراسة تطبيقها في أسواق ومناطق ومدن أخرى.