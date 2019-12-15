شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 70 محلاً مخالفاً لـ«السكراب» بالقطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

أغلقت بلدية محافظة القطيف 70 محلاً مخالفاً للاشتراطات، وتحفظت على 23 عاملاً مخالفاً لتسليمهم للجهات المعنية، وذلك خلال جولاتها الميدانية على المحلات التي تبيع وتشتري مخلفات الحديد الرجيع «السكراب» والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية المفاجئة من خلال مراقبي البلدية بالاشتراك مع الجهات المختصة لمراقبة سلامة المواد الغذائية على المنشآت الغذائية والورش والسكراب، مشيراً إلى تجاوزات تتابعها البلدية في المنطقة وتطبق بحق المخالفين ما تنص عليه اللوائح والأنظمة، مشددا على معاقبة أصحاب المحلات المخالفة وفرض الغرامات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.