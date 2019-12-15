شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: 1000 مشرف ومشرفة لمتابعة الانضباط المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz- وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية بتنفيذ زيارة ميدانية لجميع المدارس لمتابعة الانضباط الدراسي اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع (الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول). وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية بتنفيذ زيارة ميدانية لجميع المدارس لمتابعة الانضباط الدراسي اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع (الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول). وسيتابع المشرفون والمشرفات تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور، وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.



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