شكرا لقرائتكم خبر عن 32 كشافاً يدشنون «تأهيل قادة الوحدات البحرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القنفذة) okaz-

تُنظم إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم اليوم، الدراسة التأسيسية التخصصية لتأهيل قادة الوحدات البحرية التي تستضيفها إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، بمشاركة 32 دارساً يمثلون إدارات التعليم في الشرقية وتبوك وينبع وجدة ومحايل عسير وصبيا.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي أن الدراسة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام، وتهدف إلى المساعدة على تنفيذ المنهج الكشفي البحري وتأهيل المتدرب للمساعدة على تنفيذ المنهج، إذ سيتلقى المتدربون جلسات تدريبية نظرية وعملية تتضمن شرح طبيعة البيئة البحرية واستخدام المهارات الأساسية للسباحة، والتعرف على قوانين التجديف العامة والطرق التقليدية للصيد.

من جهته، أوضح قائد الدراسة أحمد الخيري أن إدارة التعليم أنهت التحضيرات والتجهيزات اللازمة كافة، ومنها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الدراسة.