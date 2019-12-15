شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص بـ «النبقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (القصيم) أصيب 5 أشخاص في حادثة مرورية وقعت بين مركبتين أمس في وسط النفود بالقرب من النبقية شرق مدينة بريدة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الهلال الأحمر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

أصيب 5 أشخاص في حادثة مرورية وقعت بين مركبتين أمس في وسط النفود بالقرب من النبقية شرق مدينة بريدة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع وعمل الهلال الأحمر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

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