شكرا لقرائتكم خبر عن 5800 كرتون تمور سعودية للسودان.. وعلاج الآلاف في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السودان، شمال لبنان، الجوف، حجة، الخوخة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس الأول، 5800 كرتون من التمور في ولايات كردفان والبحر الأحمر وشمال دارفور في السودان.

وجرى توزيع 2650 كرتونا من التمر في مدينة بورتسودان وعدد من المحليات، في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 13250 فردًا، وتم توزيع 2300 كرتون من التمور في محليتي دار السلام والكومة وقرى (ام قديبوا، قوز بينا) في ولاية دارفور، استفاد منها 11,500 فرد، كما تم توزيع 850 كرتونًا من التمر في محلية الفولة في ولاية غرب كردفان، استفاد منها 4250 فردا.

وفي شمال لبنان نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية، 14 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، والمشاركة مع قسم الصحة في قضاء المنية في تدريب مجموعة من كوادر التمريض ضمن الحملة الوطنية للتلقيح.

وفي الجوف اليمنية وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 783 بطانية و201 بساط، على النازحين من محافظة عمران إلى محافظة الجوف، استفاد منها 4698 فردا.

وفي الخوخة بمحافظة الحديدة، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الأسبوع الماضي في قسم الطوارئ 1448مستفيدا، وعيادة الباطنية 741 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 116 شخصا، وعيادة التحصين 35 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 233 فردا، وعيادة الولادة 14 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 792 شخصا، وقسم النساء والولادة 396 امرأة، والفريق المتنقل 303 مرضى.

كما أجري الفحص المخبري لـ 2548 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 1769مريضا، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصا.

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسبوع الماضي مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

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وجرى خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2019 ضخ 287000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 34614 فردا.

كما وزع المركز 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كيلو غرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1800 نازح.

وفي حجة اليمنية واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 6 - 12 ديسمبر 2019، 955 مستفيدا، وعيادة الباطنية 229 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 433 مستفيدا، وقسم نقل الدم 5 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 488 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 1012 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 1502 فرد، وراجع قسم الأشعة 55 مريضا.

وواصل المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019 ضخ 196000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

وفي نفس المخيم واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية، وراجع العيادات خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019 في قسم الطوارئ 679 فردا، وعيادة الباطنية 310 أشخاص، والفريق المتنقل 139 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ1260 مريضا، وراجع عيادة النساء والتوليد 103 مراجعات، وأجري الفحص المخبري لـ 434 شخصا، وراجع قسم الرعاية الصحية 287 مراجعا، وقسم التحصين 34 مستفيدا وقسم التغذية 154 مريضا.