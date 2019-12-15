شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طالبة طب تبيع الشاي في الطريق: «ودي أكون شخصا منتجا وليس مستهلكا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مطقع فيديو، قيام طالبة طب ببيع الشاي في الطريق، مؤكدة أنها تريد الاعتماد على نفسها والبدء من الصفر.
وقالت الفتاة خلال المقطع الذي وثقته سفيرة جمعية زهرة أماني العجلان: ودي أكون شخصًا منتجًا وليس مستهلكًا فقط، ودي ابدأ من الصفر.
وأوضحت أن دعاء الناس لها وإشادتهم واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها في الاستمرار.
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