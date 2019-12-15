شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه.. استمرار تدني الرؤية في منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت تنبيه متقدم لمنطقتي ” الرياض – المنطقة الشرقية ” .
وحذرت الهيئة في التنبيه، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.
وتوقعت الهيئة أن التنبيه ينتهي في تمام الساعة 20:00 غدا الأحد.
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