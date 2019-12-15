شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مسن يوزع الشاي مجانًا في شوارع المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في موقف غير غريب على أهالي المدينة المنورة أهل الكرم والخير والعطاء، يوزع مسن كاسات من الشاي مجانًا على المارة في قباء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صور المسن وهو يفترش الشارع وحوله كاسات الشاي ليوزع منها على المارة دون مقابل.

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