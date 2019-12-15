شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.

وأضافت : وآخر شهادة دراسية – صورة شمسية 2*3 – أن يكون غير موظف حكومي – ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة- صورة من الهوية الوطني.