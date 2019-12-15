شكرا لمتابعة خبر عن «أقدر» مبادرة لدعم ذوي الإعاقة في موسم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُطلقت مبادرة باسم «أقدر» لمساعدة ذوي الإعاقة في موسم الرياض، بالإضافة لتعريف المستفيدين بخدماتها في الفعاليات الترفيهية الجارية.

وقال ماجد الجمعة مدير المبادرة، إنها لا تهدف للربح وتقدم بشكل مجاني وتهدف لتقديم خدمات ميدانية قبل وبعد الفعاليات، مشيرًا إلى أنهم يعملون أيضًا على تسهيل مهام ذوي الإعاقة وتقديم المعلومات الشاملة للمستفيدين.

وأضاف «الجمعة» أنه تم تدريب أكثر من 100 شخص لخدمة ذوي الإعاقة في موسم الرياض، بالإضافة لوجود 30 شخصًا لترجمة لغة الإشارة.

وأكمل أن المبادرة تحدد طرق الدعم والإرشاد والمسارات الخاصة لتنقل ذوي الإعاقة من مكان لآخر، مشيرًا إلى أنه يتم إصدار بطاقات تعريفية للمستفيدين بعد مراجعة أوراقهم ومعرفة نوع الإعاقة.