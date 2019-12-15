شكرا لمتابعة خبر عن « مدني مكة » تحذر من العبور في بطون الأودية ومجاري السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها؛ تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.

وأكدت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية.