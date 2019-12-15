أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء المملكة غدًا

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة، الأحد. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: يُتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق (القصيم، تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية)، وكذلك على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى تكُوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين. وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، على أنحاء المملكة، ليوم غد الأحد: