373 ألف مستفيد من برامج «هدف» في الربع الثالث من 2019

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، استفادة 373 ألف سعودي وسعودية من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م .

ويستخدم «هدف» 4 قنوات لتوظيف السعوديين والسعوديات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

كما يقدم الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامجي حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي.

ويعمل «هدف» على تعزيز ومساندة سياسات سوق العمل وزيادة نسبة التوطين وعدد الملتحقين الجدد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوائم مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030م، وكذلك مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

وجدد الصندوق دعوته، لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة والتعرف على برامجه وخدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة، أو زيارة موقع الصندوق الالكتروني Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .