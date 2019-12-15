المهيري يحصد المركز الأول في ثالث أيام مهرجان «الدرعية للفروسية»

تَوّج عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي، الفارس الإماراتي عبدالله المهيري، بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الثالث بمهرجان الدرعية للفروسية (الفئة الكبرى)، محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا وقدره 34 ثانية و67 جزء من الثانية.

وحطّم الفارس الإماراتي، الرقم القياسي لنظيره السعودي رمزي الدهامي الذي حلّ ثانيًا بـ 34 ثانية و79 جزءًا من الثانية للرقم الأسبق بمهرجان الدرعية للفروسية.

جاء ذلك خلال منافسات اليوم الثالث من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية.

ويشارك في المنافسات أكثر من 151 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي تؤهل النقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وجاء هذا التتويج، وسط حشد كبير من الجماهير التي حضرت وتفاعلت مع مجريات الشوط، واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات، فيما حلّ بالمركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بزمن مقدر بـ 36 ثانية و21 جزء من الثانية.

وقد افتتحت المنافسات بالشوط الأول (الفئة الصغرى)، التي شهدت فوز الفارس السعودي عبدالله الراجحي بالمركز الأول بعد أن قدم أحد أفضل المستويات على الصعيد الشخصي، والذي بدوره علق قائلًا: شرف لي أن أحقق هذا المركز بين ٦٤ فارسًا وفارسة؛ حيث كانت المنافسة قوية جدًّا.. وأعد المتابعين بالمزيد في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، والتي أتوقع أن تكون أكثر حدّة.

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وعن مهرجان الدرعية بشكل عام، قال الراجحي: هو أمر مميز أن تقام هذه البطولة في الدرعية للعام الثاني على التوالي لما يعرف عن مدينة الدرعية تاريخيًّا من ارتباطها بالخيل والفروسية بشكل عام.

في الإطار ذاته، حلّ الفارس النرويجي مورتن جوبفيك ثانيًا، متقدمًا على الفارس السعودي بدر الفرد الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني (الفئة المتوسطة)، الذي حقق فيه الفارس المصري محمد طلعت المركز الأول بفارق بسيط ومنافسة قوية مع الفارس الإيطالي ناتالي شاوداني الذي حلّ ثانيًا، فيما سجلت الفارسات حضورًا على المنصة بتواجد الفارسة الأردنية سارة العرموطي التي حلت ثالثة.

وتُستكمل منافسات المهرجان، يوم الخميس المقبل، لمدة 3 أيام؛ حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

يذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي؛ ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية، التي تضمن جودة البطولة، وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.