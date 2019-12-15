السعودية ترسل 8 قاطرات محملة بمعدات وأجهزة لتأهيل مستشفى عدن العام

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم السبت، عن وصول 8 قاطرات محملة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتأهيل مستشفى عدن العام.

وقال البرنامج السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ضمن المشاريع التنموية التي تحظى بها محافظة عدن، وصلت 8 قاطرات محملة بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وبإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

وقد نفذ البرنامج أهم المشاريع التي استهدفت عدة قطاعات شملت الطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية والأمنية، والمياه والسداد، والزراعة والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، إضافةً إلى قطاعي التعليم والصحة.

وفي مجال الصحة -على سبيل المثال- تم إنشاء مستشفى الغيضة بأحدث المعدات الطبية، إضافة إلى تجهيز غرفة العمليات ووحدات العناية المركزة والعيادات المتخصصة، وإنشاء مركز لغسيل الكلى بطاقة استيعابية تبلغ 20 مريضًا مشتملًا على الخدمات كافةً، إضافة إلى توفير وتركيب المعدات الحديثة في مستشفى الجوف لخدمة أكثر من 18 ألف مستفيد، والعمل على توفير وتركيب المعدات الطبية الحديثة في مستشفى سيئون، كما يجرى حاليًّا التصميم والتخطيط لبناء مستشفى متكامل الخدمات بسعة 50 سريرًا في جزيرة سقطرى، كما رممت المملكة وأعادت تأهيل مستشفى عدن العام، وزودت مركز القلب في المستشفى بمعدات طبية حديثة.