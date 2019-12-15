جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن أسماء المرشحين للتعيين على رتبة معيد

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، اليوم السبت، الانتهاء من تحديد أسماء الدفعة الثانية من المرشحين والمرشحات للتعيين على رتبة معيد بعدد من كليات الجامعة ومعاهدها العليا، للعام الجامعي 1438/1439هـ.

وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن هذه الأسماء، تنطبق على أصحابها الشروط والضوابط النظامية، واللوائح والقرارات المنظمة للتعيين، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والتقدم العلمي والعملي.

وأكدت عمادة الموارد البشرية بالجامعة على المرشحين مراجعة إدارة التوظيف بالعمادة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعيين، ولمزيد من الاستفسارات التواصل على الهاتف رقم 0112589015، فيما أوضحت عمادة الموارد البشرية أنها تعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تعيين الدفعات المتبقية من المعيدين والمعيدات، والذين سيتم الإعلان عنهم في القريب العاجل.