إلزام المدارس بنقاط تجمع لمواجهة الطوارئ ومنع دخول السيارات

شددت وزارة التعليم على جميع المدارس بضرورة وجود نقاط تجمع آمنة للطلاب، لاستخدامها خلال الحالات الطارئة، وتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، منها منع دخول السيارات حفاظا على الأرواح والممتلكات، لعدم توافر وسائل السلامة والتجهيزات المختصة في مواقف الفناء الخارجي للمدرسة.

وألزمت التعليم المدارسَ بتنفيذ قرارها الذي جاء بناء على لائحة تنظيم مواقف السيارات، الواردة من الدفاع المدني لسلامة منسوبي المدرسة، واستثنت منه الحالات الطارئة التي تتطلب دخول الآليات، واشترطت لدخولها أن تكون لفترات محدودة وسريعة، وبشكل لا يؤثر على المبنى المدرسي.

وبيّنت الوزارة أن قرار منع دخول السيارات إلى فناء المدرسة للحفاظ على مرافق المبنى والبنية التحتية من شبكة الكهرباء - التغذية - الصرف - الخزانات، وتجنبا للانهيارات المفاجئة والهبوط في الأرضيات والتصدعات.

شروط نقاط التجمع

علامة نقطة التجمع باللون الأبيض والخلفية لون أخضر

أن تكون في مكان مفتوح واسع يتناسب مع الأعداد المستهدفة

ضمان سلامة الموجودين وعدم تعريضهم لخطر جديد

المسافة بين أبعد نقطة داخل المبنى إلى نقطة التجمع مناسبة لأعمار الموجودين

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يجب أن تكون في مكان بعيد عن أبواب دخول وخروج السيارات

متطلبات المواقف السطحية

يجب أن تكون المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع

تجنب التعارض مع حركة المرور العادية

توفير معدات مكافحة الحريق في مباني مواقف السيارات

توافر الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني مواقف السيارات