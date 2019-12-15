قيصرية الأحساء سوق تاريخي أنعشته التأشيرة السياحية

سائحون وسائحات
أجمع باعة وعاملون في القيصرية على تضاعف أعداد السائحين والسائحات «الأجانب» من مختلف دول العالم، وصاحب ذلك زيادة في حجم مبيعات التحف والتذكارات، والملابس التقليدية، والبشوت «المشالح»، والعباءات النسائية ذات الألوان والأشكال المختلفة، منذ إعلان المملكة، رسميا، فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم بإطلاق التأشيرات السياحية، في احتفالية كبرى للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تزامنت مع يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر الماضي.
مقومات الجذب
أشار عبدالله القطان -بائع في السوق- إلى أن القيصرية يقع وسط مدينة الهفوف التي تضم كثيرا من المقومات السياحية التاريخية، والتي تم اختيارها من المجلس الوزاري العربي كعاصمة للسياحة العربية 2019، بعد استيفائها جميع الشروط المرجعية التي وضعتها المنظمة العربية للسياحة، مشيرا إلى أن سهولة إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، وإعلان اليونيسكو الأحساء على قائمة التراث الإنساني العالمي، جعل القيصرية واحدا من المواقع المدرجة في قائمة التراث عالميا، مما دفع كثيرا من السائحين الذين يدخلون مناطق ومحافظات المملكة، إلى تخصيص أيام لزيارة الأحساء، وزيارة سوق القيصرية تحديدا، حتى تحول السوق إلى مقصد للسائحين والسائحات، وبات من مقومات الجذب لإثراء السياحة في الأحساء.
انتشار واسع
يقول أحمد الجبارة -بائع- إن المزايا التي حظيت بها الأحساء، علاوة على دور الإعلام السياحي والتسويق، أسهما في دعم السياحة، وحظيت تقارير السوق المصورة والمكتوبة، بانتشار واسع في كل وسائل الإعلام، موضحا أن السوق يحظى باهتمام وعناية المسؤولين في أمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لافتا إلى أن السائحين يشعرون بالألفة خلال جولاتهم داخل السوق، نظرا لما يجدوه من تعامل راقٍ من الباعة والعاملين.
30 سوقا
تنتشر في الأحساء أكثر من 30 سوقا شعبيا في مدن وقرى المحافظة، تحمل مسميات أيام الأسبوع، وغالبيتها العظمى تبدأ من بعد صلاة الفجر حتى قبل صلاة الظهر، وبعضها من بعد صلاة العصر حتى قبيل صلاة العشاء، إذ ما زالت تلك الأسواق تحافظ على أهميتها كأسواق شعبية لأكثر من 70 عاما، وما تزال تستقطب أعدادا كبيرة من الأهالي، وكذلك من الوفود السياحية الأجنبية من مختلف دول العالم، وأشهرها: سوقا الخميس والسبت في الهفوف، والجمعة في الطرف، والسبت في الشعبة، والأحد في القارة، والإثنين في الجفر، والثلاثاء في الحليلة، والأربعاء في المبرز.
وباتت هذه الأسواق تعدّ وجهات سياحية لجميع الوفود الزائرة للأحساء لشراء احتياجاتهم، واقتناء القطع التراثية والأدوات القديمة والفخاريات وبعض الأكلات الشعبية، والمحاصيل الزراعية المحلية والشتلات الزراعية والبذور بأنواعها بأسعار مناسبة جدا. كما أن مواقع تلك الأسواق، توفر للوفود زيارة المناطق التاريخية والقديمة في مدن وقرى المحافظة، وحافظت هذه الأسواق على التاريخ الحضاري للأحساء، نظرا لما تحويه من إرث شعبي قديم.
سوق القيصرية
يقع في حي الرفعة بالهفوف
بني عام 1822م «1238هـ»
يضم نحو 422 محلا
تملك البلدية 177 محلا للإيجار
يمتلك الأهالي 251 محلا
بني على الطراز العثماني
اندلع حريق في 2001 لماس كهربائي
تسببت الحريق في كثير من الأضرار المادية
في أواخر 2013 تم افتتاح سوق القيصرية بشكل كامل بعد 12 عاما من اندلاع الحريق
أسواق أيام الأسبوع
الخميس والسبت
الهفوف
الجمعة
الطرف
السبت
الشعبة
الأحد
القارة
الإثنين
الجفر
الثلاثاء
الحليلة
الأربعاء
المبرز
كانت هذه تفاصيل خبر قيصرية الأحساء سوق تاريخي أنعشته التأشيرة السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.