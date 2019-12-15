فتاة تنافس مطاعم أبوعريش بالــFood truck

تحدي البطالة
لم تقف المواطنة سمية جنيد في العقد الثالث من العمر مكتوفة الأيدي لتعتمد على والديها في إعالتها، بعد عدم توفيقها في الحصول على وظيفة، منذ تخرجها قبل 11 عاما من جامعة جازان ورفضت الاستسلام، وكسرت حاجز البطالة، واقتحمت مجال العمل باحترافية ومهنية، وحققت مكاسب مادية يومية، إذ يبلغ دخلها 500 ريال يوميا، بمقدار 15 ألف ريال شهريا، في وقت لفتت عربة جنيد ومأكولاتها أنظار المواطنين والزوار الذين أعجبوا بطريقة تجهيز وإعداد المأكولات، والتي حازت على رضاهم، وسط دعم كبير وتشجيع لها لاستمرار عملها اليومي.
تطوير المشروع
أكدت صاحبة الــFood truck سمية جنيد لــ»دوت الخليج» أن الفكرة راودتها لتجهز الطعام في منزلها، مشيرة إلى أن أبرز الأطعمة المتنوعة المجهزة تشتمل على البرياني، والكشري، وكرات البطاطس، والمحشي، وورق العنب، والباستا، والحلويات بأنواعها، والعصيرات، بسعر 6 ريالات للطبق الواحد، مضيفة أن الدخل اليومي لها يبلغ 500 ريال، مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير مشروعها، مبينة أنها وصديقتها التي تساعدها، تحظيان بتشجيع كبير من المواطنين.
أبرز المأكولات
البرياني
الكشري
كرات البطاطس
المحشي
ورق العنب
الباستا
الحلويات المختلفة
العصيرات
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