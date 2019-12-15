فتاة تنافس مطاعم أبوعريش بالــFood truck

تنافس فتاة جامعية المطاعم المتواجدة بمحافظة أبوعريش، وذلك بعد شرائها عربةFood truck، وبيع المأكولات بحديقة الشهداء، كأول فتاة بالمحافظة تجهز العربة الخاصة بها بأكلات منزلية تحظى بإقبال كبير من مرتادي الحديقة.

تحدي البطالة

لم تقف المواطنة سمية جنيد في العقد الثالث من العمر مكتوفة الأيدي لتعتمد على والديها في إعالتها، بعد عدم توفيقها في الحصول على وظيفة، منذ تخرجها قبل 11 عاما من جامعة جازان ورفضت الاستسلام، وكسرت حاجز البطالة، واقتحمت مجال العمل باحترافية ومهنية، وحققت مكاسب مادية يومية، إذ يبلغ دخلها 500 ريال يوميا، بمقدار 15 ألف ريال شهريا، في وقت لفتت عربة جنيد ومأكولاتها أنظار المواطنين والزوار الذين أعجبوا بطريقة تجهيز وإعداد المأكولات، والتي حازت على رضاهم، وسط دعم كبير وتشجيع لها لاستمرار عملها اليومي.

تطوير المشروع

أكدت صاحبة الــFood truck سمية جنيد لــ»دوت الخليج» أن الفكرة راودتها لتجهز الطعام في منزلها، مشيرة إلى أن أبرز الأطعمة المتنوعة المجهزة تشتمل على البرياني، والكشري، وكرات البطاطس، والمحشي، وورق العنب، والباستا، والحلويات بأنواعها، والعصيرات، بسعر 6 ريالات للطبق الواحد، مضيفة أن الدخل اليومي لها يبلغ 500 ريال، مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير مشروعها، مبينة أنها وصديقتها التي تساعدها، تحظيان بتشجيع كبير من المواطنين.

أبرز المأكولات

البرياني

الكشري

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كرات البطاطس

المحشي

ورق العنب

الباستا

الحلويات المختلفة

العصيرات