قرب استحداث 4 مسارات جديدة في الثانويات العامة

فيما أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرب الانتهاء من مشروع تحويل الثانويات إلى أكاديميات ومسارات متعددة، أكد الخبير التعليمي عوض الشمراني لـ«دوت الخليج»، أنه من المتوقع استحداث 4 مسارات جديدة هي (المسار التقني والمسار المهني والمسار الفني ومسار العلوم والرياضيات)، بالإضافة إلى المسار العلمي والمسار الشرعي (الأدبي) المعمول بهما حالياً في نظام المقررات، الأمر الذي سيسهم في إيجاد خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب والطالبات وتغذية سوق العمل بالكفاءات المناسبة.

تطوير المرحلة

لفت الشمراني إلى أن وزارة التعليم نجحت في تطوير المرحلة الثانوية تدريجياً، حيث تجلى ذلك في اعتماد تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بالمملكة، وتعتبر هذه الخطوة موفقة عطفاً على النتائج والمميزات التي اتسم بها نظام المقررات، والذي يشابه إلى حدٍ كبير نظام الجامعات.

تطوير المنظومة التعليمية

قال الشمراني: «مما لا شك أن التعليم يسير بخطى متسارعة من أجل تطوير منظومته التعليمية بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق عكفت الوزارة على التوسع في تطوير المرحلة الثانوية خاصةً بعد أن كشف وزير التعليم عن توجه الوزارة بتحويل الثانويات العامة إلى أكاديميات ومسارات متعددة، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع هذه المسارات». ـ

أكاديميات متخصصة

بين الخبير التعليمي أنه سيتم اعتماد أكاديميات متخصصة في عدد من المدارس، حيث سبق وأن أنشأت وزارة التعليم 50 ورشة في مدارس البنين و50 أخرى في عدد من مدارس البنات، في سبيل إكسابهم المهارات المختلفة وممارسة التطبيق العملي داخل هذه الورش، وتهيئتهم لسوق العمل بما يتناسب مع الفرص الوظيفة المتاحة حسب الاحتياج. حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الورش ما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة استطاعوا من خلال ممارستهم العملية أن ينتجوا ما يقارب 50 ألف عمل.

أهداف الأكاديميات

أشار الشمراني، إلى أن من أبرز أهداف الأكاديميات المتخصصة هو تزويد طلاب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية، التي تساعد على تهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل السعودي، عن طريق إقامة ورش عمل تقنية ومهنية داخل المدارس الثانوية، لتدريب الطلاب والطالبات على المهن التي يحتاجها سوق العمل، سعياً لتقليل نسب البطالة وتوفير الفرص الوظيفية.

مبادرة ماهر

بين أن من أبرز المبادرات المساندة لهذه الأكاديميات (مبادرة ماهر) حيث تولت شركة المواهب الوطنية - التي تعنى بإنشاء ورش فنية في المدارس الثانوية- تنفيذ دراسة المتطلبات الأساسية والدراسات التفصيلية لمتطلبات المدارس والورش والمناهج، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الورش الفنية الاسترشادية.

تعزيز المهارات

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أضاف الخبير التعليمي: «حرصت وزارة التعليم على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب والعمل على تنمية قدراتهم وميولهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث عملت على إدخال عدد من المهارات الجديدة في المرحلة الثانوية لاكتسابها وممارستها من قبل طلاب هذه المرحلة، ومنها على سبيل المثال المهارات الحياتية التي تم اعتمادها العام الماضي، وذلك لتحقيق القدر الأكبر من المواءمة بين نواتج التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة التخصصات النوعية التي يحتاجها اقتصادنا الوطني». وأوضح أن وزارة التعليم لا زالت تعمل على رسم سياساتها المستقبلية لتطوير منظومتها التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال (الطفولة المبكرة) ومرحلة الثانوية، حتى يتم التكامل بين مراحل التعليم العام بالشكل الذي يضمن تحسين وجودة المخرجات وتوفير فرص توظيفهم.

المسارات الـ4

01 التقني

02 المهني

03 الفني

04 العلوم والرياضيات

أبرز أهداف الأكاديميات المتخصصة

- تزويد طلاب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية

- تهيئة الطلاب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل السعودي

- تقليل نسب البطالة وتوفير الفرص الوظيفية