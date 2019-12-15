نظافة الدلم لـ5 أعوام

دشّنت بلدية محافظة الدلم العقد الجديد لمشروع النظافة، والذي يمتد 5 أعوام. وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان العايد، أن المشروع تم خلال التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، وسيخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأضاف أن قيمة عقد المشروع بلغت «40.500.000» ريال، وسيوفر عددا كبيرا من عمال النظافة، تحديدا 210 عمال، إضافة إلى 30 معدة وآلية، تشمل «ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول». وأيضا سيوفر عددا من السيارات للمراقبين لمتابعة أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.