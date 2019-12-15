وأضاف أن قيمة عقد المشروع بلغت «40.500.000» ريال، وسيوفر عددا كبيرا من عمال النظافة، تحديدا 210 عمال، إضافة إلى 30 معدة وآلية، تشمل «ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول». وأيضا سيوفر عددا من السيارات للمراقبين لمتابعة أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر نظافة الدلم لـ5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.