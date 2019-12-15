إلزام 80 منشأة لصداقة ذوي الإعاقة

أكد عضو مجلس بلدي الأحساء فهد صالح الملحم لـ«دوت الخليج»، توجّه المجلس لإلزام 80 منشأة خدمية متنوعة في 8 دوائر انتخابية، تغطي مدن وبلدات الأحساء، للتحول والاعتماد كمنشآت صديقة لذوي الإعاقة، وذلك بواقع 10 منشآت في كل دائرة انتخابية، لتلبية احتياجات المعوقين، والتي منها: مطاعم، ومقاه، ومغاسل، وصالونات حلاقة، ومنشآت أخرى ذات صلة واهتمام بالمعوقين في فئات الإعاقة المختلفة، ويتولى الأعضاء في المجلس التواصل مع ملاك المنشآت في كل دائرة انتخابية، لإقناعهم بتطبيق كل اشتراطات الوصول الشامل. وأضاف الملحم، أنه تم اعتماد نحو 7 منشآت صديقة لذوي الإعاقة، ويجري حاليا التواصل مع بعض الجهات الخدمية والمساجد وبعض الإدارات الحكومية، لمتابعة استكمال تهيئة البنية العمرانية، وفق معايير الكود الهندسي السعودي، لافتا إلى أهمية تفعيل البرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ التكافل والاندماج التام للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتذليل الصعوبات التي تواجههم وتحقيق التصميم الشامل، وتهيئة الوصول إلى المرافق العامة والخاصة.



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