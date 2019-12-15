الصحة تشترط شهادة شخصين على الإذن الطبي وتستثني 3 حالات

اشترطت وزارة الصحة توقيع شـهادة اثنين من الشهود على نموذج الإذن الطبي الخاص بتفويض الطبيب أو الفريق الطبي بإجراء تدخل علاجي أو جراحي، يفضل أن يكونا من الممارسـين الصحيين، خاصة إن كان الإجــراء الطبي خطيرا.

الإجراءات المطلوبة

لفتت وزارة الصحة في سياق دليل أصدرته حديثا، أن الأصـل اشـتراط الإذن الطبي، ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الحالات، وهي: «الحالات الإسعافية التي تتضمن خطرا على حياة الشخص أو بعض أعضائه المهمة ُّ عنـد تعذر أخـذ الإذن من المريض أو وليه، والحالات التي تقتضي المصلحة العامة ضرورة معالجتها أو الوقاية منها، كالأمراض السارية المعدية التي تّشــكل خطرا على صحة أفراد المجتمع، أو إذا كان المريض مشتبه به أو مصاب بمرض نفسي أو عقلي لوجـود دلائل واضحة على إصابة الشـخص باضطراب نفســـي شـــديد تمثل أعراضه احتمال وجـــود خطرًا عليه أو على الآخريـن وقـت معاينته، فيتم علاجـه أو إدخاله محل العلاج إلزاما بعـد اتخاذ الإجـراءات المطلوبة بحسب نظام الرعاية الصحية النفســـية ولائحتـه التنفيذية.

عدم الأهلية

حددت الوزارة 4 شروط لقيام الطبيب أو الفريق الطبي بإجراء تدخـل علاجي أو جراحي بدون أخذ الإذن الطبي في حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة، من أبرزها:عدم القدرة على أخذ موافقة المريض أو عدم أهليته لذلك، وأن يغلب على الظن حدوث الوفاة أو فقدان عضو من أعضاء المريض أو منفعته بعدم إجراء التدخل العلاجي، إضافة، وكذلك إجماع طبيبين مختصين على الأقل على ضرورة التدخل الفوري بعد الكشف على المريض. ويلزم توثيـق ذلك فـي الملف الطبي للمريض وإخباره بكافـة الإجـــراءات المتخذة بعـد علاجه، أو شـرحها لمن يمثله من ذويـه عنـد حضورهم.

الحالات المستثناة من شرط الشاهدين

-الحالات الإسعافية التي تتضمن خطرا على حياة الشخص أو بعض أعضائه المهمة

-الحالات التي تقتضي المصلحة العامة ضرورة معالجتها أو الوقاية منها كالأمراض السارية المعدية

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-إذا كان المريض مشتبها به أو مصابا بمرض نفسي أو تمثل أعراضه احتمال وجود خطرًا عليه أو على الآخريـن

شروط تجاوز أخذ الإذن الطبي

1-عدم القدرة على أخذ موافقة المريض أو عدم أهليته لذلك

2-عدم وجود ولي أمر المريض أو من يمثله وينوبه، ولا يمكن انتظار أي منهم لاحتمال تدهور الحالة المرضية

3- أن يغلب على الظن حدوث الوفاة أو فقدان عضو من أعضاء المريض أو منفعته بعدم إجراء التدخل العلاجي

4-إجماع طبيبين مختصين على الأقل على ضرورة التدخل الفوري بعد الكشف على المريض.