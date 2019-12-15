بلدية الشقيق توقع عقد مهرجانها

‏وقّع رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، عقدا استثماريا مؤقتا لإقامة مهرجان الشقيق «بيتش بارك»، مع إحدى المؤسسات المتخصصة لإدارة الفعاليات، عبر منصة فرص بدعم من هيئة الترفيه، ويحوي كثيرا من الأنشطة المواكبة لرؤية المملكة 2030. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية محمد زيلعي، أنه وضمن استعدادات البلدية للموسم الشتوي، حرصت البلدية على الاهتمام بجانب الترفيه للمواطنين من أهالي الشقيق أو المتنزهين من خارجها، وتقديم فعاليات تناسب جميع الأعمار، إذ وقّع رئيس البلدية عقدا مؤقتا مع إحدى المؤسسات لإقامة مهرجان الشقيق بيتش بارك، الذي سينطلق خلال الأيام القادمة، وأشار زيلعي إلى أن المؤسسة ستتولى أيضا إدارة هذه الفعاليات، بدعم من هيئة الترفيه التي ستقدم كثيرا من الأنشطة اليومية والأسبوعية لأهالي وزوار شاطئ الشقيق، الذي يشهد هذه الأيام كثافة من المتنزهين والزوار، للاستمتاع بالشاطئ والواجهة البحرية.



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