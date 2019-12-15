السعودية اليوم / زلزال بقوة خمس درجات يضرب جنوب إقليم شينجيانج الصيني



واشنطن 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب إقليم شينجيانج الواقع شمال غربي الصين.

وأفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "إن مركز الزلزال وقع على مسافة 79.91 كيلومترا شرقي إقليم شينجيانج, وعلى عمق كيلومترين تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

// انتهى //

23:10ت م

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